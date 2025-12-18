Лейла Фазлеева сотрудникам ЗАГС РТ: Вы фиксируете все главные события нашей жизни

В Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное дню работников ЗАГС. На нем вручили 50 сертификатов о повышении квалификации сотрудникам муниципальных филиалов, а также поздравили их с праздником.

В мероприятии приняла участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Вы фиксируете все главные события, которые происходят в нашей жизни. Именно вам доверены первая встреча с каждым из нас, моменты, когда люди трогательные и особенные, радуемся и переживаем. Благодарю вас за ежедневный кропотливый труд», – обратилась к собравшимся вице-премьер.

Она напомнила, что в 2026 году в Татарстане пройдет совещание органов ЗАГС Российской Федерации, где республика может показать свои лучшие практики и перенять опыт коллег из других регионов.

«Хочу поблагодарить вас за работу с семьями участников специальной военной операции. Тонкость настроек, которая сегодня обеспечивается в ЗАГСах муниципальных районах Татарстана должна сохраняться, поэтому особенно важно сегодняшнее вручение сертификатов о повышении квалификации», – добавила Фазлеева.

В течение 2025 года ЗАГС Татарстана проделал огромную работу и реализовал множество проектов, подчеркнула начальник управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

«Все они были направлены на сохранение традиционных ценностей, преемственность поколений, создание новых семей. ЗАГСами республики в 2025 году были зарегистрированы более 112 тыс. актов гражданского состояния, оказано более 500 тыс. юридических консультаций», – заявила она.

Кроме того, управления ЗАГС проводили тематические встречи, собирали гуманитарную помощь для участников СВО, поздравляли многодетные семьи, торжественно вручали паспорта юным гражданам и многое другое, сообщила Эльвира Ахметова.

Сотрудникам ЗАГС Татарстана были вручены государственные награды, в том числе от депутата Госдумы РФ от РТ Татьяны Ларионовой.

«Вы живете такими важными семейными событиями каждого татарстанца, делите все самые яркие впечатления людей. Причем делаете это очень красиво. Что бы ни происходило, вы всегда вкладываете свою душу», – отметила депутат.