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Лейла Фазлеева: Переполняет гордость за тех, кто сегодня защищает Россию на СВО
Участники СВО вызывают бурю эмоций, уважение и гордость по отношению к себе. Это настоящие герои. Таким мнением, подводя итоги телемарафона «Вступай в армию Победы!» поделилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«На этом марафоне мы увидели яркую, необычную, самобытную палитру мероприятий, связанных с контрактной службой и чувством ответственности за свою Родину. Это почетно и завораживает женский взгляд. Меня переполняет гордость за тех, кто сегодня защищает Россию на СВО», - заявила вице-премьер.
Также она поблагодарила волонтеров и добровольцев, которые поддерживают наших бойцов, дарят им эмоции и настроение.
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