Лейла Фазлеева: Переполняет гордость за тех, кто сегодня защищает Россию на СВО

Участники СВО вызывают бурю эмоций, уважение и гордость по отношению к себе. Это настоящие герои. Таким мнением, подводя итоги телемарафона «Вступай в армию Победы!» поделилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«На этом марафоне мы увидели яркую, необычную, самобытную палитру мероприятий, связанных с контрактной службой и чувством ответственности за свою Родину. Это почетно и завораживает женский взгляд. Меня переполняет гордость за тех, кто сегодня защищает Россию на СВО», - заявила вице-премьер.

Также она поблагодарила волонтеров и добровольцев, которые поддерживают наших бойцов, дарят им эмоции и настроение.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.