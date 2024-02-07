Писатель Евгений Сухов презентовал в Казани детектив-трехтомник «Скитания чудотворной»

Писатель Евгений Сухов представил на пресс-конференции в «Татар-информе» трехтомный исторический детектив «Скитания чудотворной». Трилогия посвящена Казанской иконе Божией Матери, согласно официальной версии чудесным образом явленной в Казани в 1579 году. Книга вышла тиражом 3 тысячи экземпляров в издательстве «Наука».

«Эту книгу я начал писать в 2021 году. В первой книге рассказывается, откуда появилась эта икона. Я допустил, что икона была вырублена из поваленной молнией липы. Место, куда ударила молния, напоминало женщину, которая держит ребенка. По дороге к храму два богомаза, увидев это чудо, решили вырезать кусок, в дальнейшем на нем и была написана икона. Второй том посвящен тому, как икона блуждала по территории разных стран и в том числе оказалась в Казани, третий том – как она вновь вернулась в Россию после пребывания у Папы Римского. Это тоже воспринимается как своеобразное чудо. Этот момент я тоже обыграл в одном из томов», – рассказал автор издания.

Писатель, отметим, родился в Потсдаме, но окончил Казанский университет. В Казани же стал впервые публиковаться в периодической печати. По образованию Сухов – геолог, и даже имеет ученую степень доктора геолого-минералогических наук. Писательской карьерой занялся плотно с 23 лет, публикуя свои повести и рассказы почти во всех газетах и журналах Татарстана.

Сухова считают родоначальником воровского романа (в истории с Казанской иконой Божией Матери, напомним, тоже фигурируют воры, которые в начале ХХ века похитили святыню). Изданы и несколько исторических романов писателя – например, «Окаянная Русь» о великом князе Василии Втором или «Мятежное хотение» об Иване Грозном. Роман Сухова «Алмазы Сталина» был экранизирован, по другим были сняты документальные передачи: в цикле «Следствие вели…» с Леонидом Каневским, «Тайны Фаберже» с Владимиром Кондратьевым.

В книгах «Скитания чудотворной. Кража Казанской», «Скитания чудотворной. Тайна Ватикана» и «Скитания чудотворной. Возвращение явленной», не скрывает автор, встречаются фрагменты, которые он буквально домыслил как писатель. Например, пятое Фатимское послание (явление Девы Марии в португальском городе Фатима в 1917 году).

«Я предположил, что есть пятое послание, где говорится, что к Папе Римскому придет человек, который потребует, чтобы икона вернулась в Казань. И скажет, что если икона в Казань не вернется, население Земли ждет большая беда, а если вернется – сам Папа долго не проживет», – рассказал Евгений Сухов.

Еще одно допущение для виражей сюжета – Казанская икона гораздо старше, на девять веков (!), чем предполагалось. По книге, ее написал еще в VII веке византийский мастер. Такие вольности в отношении официальной версии обретения и бытования Казанской иконы Божией Матери вызвали бурную реакцию представителя Казанской епархии, приглашенного на пресс-конференцию о презентации издания.

«Я имел возможность познакомиться с данным произведением, прочитав два тома из трех. Получается, автор пишет, что никакого чудесного явления иконы не было. Автор отрицает всю историческую канву реальной истории Казанской иконы Божией Матери, описанной Гермогеном и другими источниками. Этот трехтомник превращается в исторический детектив, причем в нем много правды, но и много исторической фантазии. Иными словами представленный текст не имеет никакого отношения к Казанской иконе Божией Матери, является исторической фантазией, историческим детективом. И у меня вопрос к автору: это незнание? или это попытка рекламы на Казанском образе? или это осмысленное принижение православных святынь?» – обратился к писателю священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

Евгений Сухов в очередной раз констатировал, что пробелы некоторых моментов в истории иконы он восполнял с помощью своей писательской фантазии.

«Гермоген, описывая историю иконы, не сообщает, где прежде находилась эта икона. Но ведь икона же не все время в земле лежала – кто-то же ее писал, кто-то ее туда положил. Мне это нужно было выяснить и домыслить. Так я предположил, что эта икона старше, чем считали. Историческими документами по этому поводу я не располагаю. Этот трехтомник – не монография, не научное исследование», – пояснил писатель.

Оформил трехтомный детектив иллюстрациями действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник России, народный художник Татарстана, заслуженный деятель искусств Татарстана Ильяс Айдаров.

«Я более десяти лет иллюстрировал разные издания – произведения Дюма, Алданова, журналы “Огонек”, “Смена”, “Вокруг света” и т.д. С огромным удовольствием я взялся за эту работу, потому что буквально с первых страниц она меня поглотила. Я подошел к оформлению скрупулезно, персонажей старался делать похожими. И как архитектору по образованию, мне было особенно интересно изображать персонажей на фоне исторических казанских зданий», – рассказал художник-оформитель издания.