Легойда заявил, что РПЦ не получала обращений от Украинской церкви

Русская православная церковь молится о сохранении единства с признаваемой ею канонической Украинской православной церковью, но не получала от нее обращений. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает РИА Новости.

«Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета», — пояснил представитель РПЦ.

«Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — добавил Легойда.

При этом, по мнению Легойды, Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление со стороны властей, Православной церкви Украины (которую РПЦ считает раскольнической), некоторых представителей местной общественности и украинских СМИ.

Ранее Поместный собор Украинской православной церкви принял решение о ее «полной самостоятельности и независимости», о чем сообщал «Татар-информ».