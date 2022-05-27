Поместный собор Украинской православной церкви принял решение отделиться от РПЦ

Поместный собор Украинской православной церкви принял решение о ее «полной самостоятельности и независимости». В состоявшемся сегодня собрании приняли участие епископы, священники, монахи и миряне, передает РБК.

Собор был инициирован Синодом УПЦ еще 12 мая. Целью мероприятия было обсуждение проблем церкви, в том числе связанных с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Участники собрания осудили боевые действия как нарушение заповеди «Не убий» и обратились к руководству РФ с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

При этом в заявлении УПЦ подчеркивается выражение «несогласия с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла» по поводу происходящего на Украине.

На данный момент Украинская православная церковь является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ. При этом в России был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.