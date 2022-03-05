Легионеры «Нефтехимика» Секстон и Туохимаа расторгнут контракты с нижнекамским клубом

Финский голкипер Франс Туохимаа и американский нападающий Дэн Секстон расторгнут контракты с «Нефтехимиком». Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По информации источника, Туохимаа и Секстон не будут доигрывать четвертьфинальную серию Востока против челябинского «Трактора» и покинут расположение команды 5 марта.

Напомним, после двух матчей серии «Трактор» – «Нефтехимик» счет 2:0 в пользу челябинцев. Следующие игры пройдут 5 и 7 марта в Нижнекамске.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта со всеми легионерами.