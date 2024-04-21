Легенда хоккея Данис Зарипов провел мастер-класс в Бавлах

Фото предоставлено Лейсан Саетгареевой

В ледовом дворце «Девон» города Бавлы состоялся «Матч звёзд» по хоккею среди воспитанников 2006-2007 годов рождения текущего сезона. Почетными гостями хоккейного праздника стали заслуженный мастер-спорта России, экс-капитан хоккейной команды «Ак Барс», трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов и игрок хоккейной команды «Ак Барса» Артем Лукоянов.

До начала «Матча звёзд» Данис Зарипов и Артем Лукоянов провели мастер-класс, на котором участвовали около 100 юных хоккеистов бавлинской команды «Девон». Они разделились на две команды и сыграли вместе со знаменитыми хоккеистами. Данис Зарипов играл в одной команде, а Артем Лукоянов — в другой.

Совместная игра стала радостным событием для ребят и их родителей. С самого детства отец 13-летнего Даниса Миннуллина болел за хоккейную команду «Ак Барс», где играл его кумир Данис Зарипов.

«Когда у нас родился сын, его назвали Данисом в честь Даниса Зарипова. Наш сын с пяти лет занимается хоккеем в Ледовом дворце города Бавлы», — говорит Альберт Миннуллин.

Фото предоставлено Лейсан Саетгареевой

На сегодняшнем матче Данис Миннуллин играл в одной команде с кумиром своего отца и даже взял автограф у Даниса Зарипова.

«Эмоции зашкаливают, — говорит юный хоккеист. — Я очень благодарен за организацию такого праздника для нас, за то, что у меня появилась такая возможность поиграть на одном льду в одной команде с Данисом Зариповым».

Фото предоставлено Лейсан Саетгареевой

Ещё один участник мастер-класса 12-летний Марат Сахабутдинов занимается хоккеем с 6-ти лет.

«Встреча с Данисом Зариповым и Артемом Лукояновым получилась очень веселой. Мастер-класс очень хороший, всем понравился, все довольны. Очень приятно, что они приехали к нам», — отметил юный хоккеист.

Заряд положительных эмоций и отличного настроения получили не только юные хоккеисты, но и гости.

«Впечатления от игры очень позитивные. Такие мероприятия с детьми всегда приносят только радость — не только нам, организаторам, но и участникам. Мы обязаны передавать свой опыт детишкам. Так как мы сами на этом выросли. Дети должны видеть наши приёмы и мысли, которые мы ведем на льду, и должны стремиться достигать таких же успехов», — поделился впечатлениями с корреспондентом редакции «Бавлы-информ» Данис Зарипов.

Фото предоставлено Лейсан Саетгареевой

Зарипов и Лукоянов также посетили оздоровительный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья «Я смогу». Руководитель центра Марат Ильясов провел гостям обзорную экскурсию, где они увидели и узнали об авторских тренажерах.

В торжественном открытии большого хоккейного праздника присутствовали глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров, исполнительный директор Федерации хоккея РТ Кирилл Голубев, заслуженный мастер-спорта России Данис Зарипов и игрок хоккейной команды «Ак Барса» Артем Лукоянов, директор детско-юношеской спортивной школы № 3 Равиль Мухаметзянов.

Фото предоставлено Лейсан Саетгареевой

В «Матче звезд» среди воспитанников 2006-2007 годов рождения сезона 2023-2024 участвовали две сборные команды из 14-ти городов Татарстана — «Восток» и «Запад». Бавлинские хоккеисты играли в команде «Восток». Игроки показали очень красивую игру. В результате упорной борьбы победила команда «Запад» со счетом 12:8.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Данис Зарипов в Тюлячах открыл хоккейный турнир в память о химике Шамиле Галявиеве.