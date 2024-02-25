Данис Зарипов в Тюлячах открыл хоккейный турнир в память о химике Шамиле Галявиеве

Сегодня в ледовом дворце «Тюлячи-Арена» состоялся хоккейный турнир среди молодежи в память о земляке, заслуженном химике Республики Татарстан Шамиле Галявиеве.

В открытии турнира принял участие известный хоккеист, заслуженный мастер спорта России, доверенное лицо Президента Владимира Путина Данис Зарипов.

Традиционный турнир проводится в четвертый раз. В нем состязались участники из Сабинского, Тюлячинского, Арского, Пестречинского районов, а также города Набережные Челны.

«Пусть сегодня победит сильнейший! А местной команде „Торнадо“ успехов, хороших тренировок и как можно больше побед на высоком уровне», — напутствовал ребят хоккеист.

Игры начались с благословения мухтасиба района, казыя северного края Исмагила хазрата Фалахива и приветственного слова главы муниципального района Назипа Хазипова. Также на торжественном открытии выступил сын Шамиля Галявиева, организатор соревнований Наиль Галявиев.

Затем Данис Зарипов встретился в молодежном центре «Килэчэк» с активом района, тренерами, учителями физкультуры.