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Данис Зарипов в Тюлячах открыл хоккейный турнир в память о химике Шамиле Галявиеве
Сегодня в ледовом дворце «Тюлячи-Арена» состоялся хоккейный турнир среди молодежи в память о земляке, заслуженном химике Республики Татарстан Шамиле Галявиеве.
В открытии турнира принял участие известный хоккеист, заслуженный мастер спорта России, доверенное лицо Президента Владимира Путина Данис Зарипов.
Традиционный турнир проводится в четвертый раз. В нем состязались участники из Сабинского, Тюлячинского, Арского, Пестречинского районов, а также города Набережные Челны.
«Пусть сегодня победит сильнейший! А местной команде „Торнадо“ успехов, хороших тренировок и как можно больше побед на высоком уровне», — напутствовал ребят хоккеист.
Игры начались с благословения мухтасиба района, казыя северного края Исмагила хазрата Фалахива и приветственного слова главы муниципального района Назипа Хазипова. Также на торжественном открытии выступил сын Шамиля Галявиева, организатор соревнований Наиль Галявиев.
Затем Данис Зарипов встретился в молодежном центре «Килэчэк» с активом района, тренерами, учителями физкультуры.
Фото: Фаниль Нигматзянов
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