Легенда татарстанской фотографии: в Казани открылась фотовыставка Султана Исхакова

В канун Всемирного дня фотографии в Доме культуры имени Саид-Галиева стартовала юбилейная выставка «Свет отражений» фотохудожника Султана Исхакова. В экспозиции участвуют более 80 черно-белых и цветных снимков, которые фотограф сделал за последние 30 лет.

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

«Нужно больше показывать людям, что существует фотография как хобби и фотография как искусство. Для того, чтобы люди больше ценили труд мастера. Глядя на ваши работы, я впервые осознала, что фотография – это социальное искусство, ведь тот или иной кадр действительно может раскрыть какую-то проблему и показать что-то наболевшее», – отметила в поздравительной речи министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Экспозиция собрала самые колоритные и неповторимые снимки, сделанные за период с 1990-х годов до современного времени. Некоторые из них запечатлены цифровым фотоаппаратом, другие – пленочным.

«Сегодня я самый счастливый человек. В душе назрела идея совместить два серьезных юбилея – свое 70-летие и 30-летие начала моей карьеры как профессионального фотографа. Сегодня я рад видеть столько людей на выставке и рад слышать такие сердечные слова в свой адрес», – поделился Султан Исхаков.

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

В экспозицию включили снимки самых разнообразных жанров, начиная с живописных пейзажей, заканчивая портретами. По словам фотографа, многие работы уже участвовали в международных и региональных выставках, а также занимали призовые места в конкурсах.

«Большинство фотографий, которые участвуют фотовыставке, черно-белые. Для меня черно-белая фотография более образная и между тем более интересная. Ведь такой снимок акцентирует в первую очередь внимание на деталях и на состоянии человека. Она способна передать и раскрыть эмоции более глубоко и чувственно», – подчеркнул фотограф.

Авторству Султана Исхакова принадлежат уникальные фотографии, среди них – эксклюзивные кадры народного советского артиста Шауката Биктимирова, снимки казанского музыканта Дмитрия Бикчентаева, портрет латвийского фотохудожника Яниса Глейздса и портрет первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

Помимо портретной фотографии, заметную часть экспозиции занимают снимки, в которых отражены простые радости жизни – уютное чаепитие в кругу семьи, адреналин молодости, жажда глотка воды, пикник на природе и бесконечная нежность, пронесенная через года одной супружеской парой. Есть фотографии, которые отражают и другую сторону жизни. Например, снимок «Первая операция» передает чувство тревоги, волнения и страха еще неопытного врача совершить непоправимую ошибку.

Поздравить и пожелать творческого успеха пришли коллегу по цеху, в их числе корреспонденты, фотографы, журналисты, редакторы и другие представители медиасообщества. Помимо этого, почетными гостями экспозиции стали верные друзья и близкие фотохудожника.

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

«Когда ты живешь в быту, ты даже не понимаешь, с каким золотом ты общаешься и не осознаешь настоящую ценность человека. Когда я пришла сюда, я по-новому и, конечно же, с гордостью взглянула на отца. Поэтому хочу поздравить с выставкой, пожелать творческого полета и бесконечного вдохновение на создание новых снимков», – поздравила дочь фотографа Гузель Исхакова.

Султан Исхаков – член Союза фотохудожников России, Союза фотографов Татарстана, руководитель народной фотостудии «Казан» и заслуженный работник культуры Татарстана. Его выставки проводились в стенах Дворца культуры имени Саид-Галиева, в галерее «Волга» и Национальном музее РТ. Одними из самых знаменательных событий в творческой жизни фотохудожника стали персональные выставки, прошедшие в Латвии в 1995 и 2007 годах.