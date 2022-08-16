«Я стал счастливым свидетелем бытия»: в Казани пройдет фотовыставка Султана Исхакова

Юбилейную фотовыставку «Свет отражений» презентует 18 августа один из известных фотохудожников Татарстана Султан Исхаков. В экспозицию включили более 80 черно-белых и цветных снимков, собранных за последние 30 лет творческой жизни фотографа. Как создавались снимки и что увидят посетители, он рассказал «Татар-информу».

Султан Исхаков: «Фотография началась с увлечения, а потом уже превратилась в некую потребность фиксировать на пленку все моменты жизни» Фото: предоставлено Султаном Исхаковым

«Черно-белая фотография акцентирует внимание на деталях, на состоянии и эмоциях человека»

Расскажите, пожалуйста, подробнее о выставке: чему она посвящена?

В этом году я отмечаю свое 70-летие, юбилей совпал с 30-летием серьезного начала моей творческой деятельности. Отчетом о ней станет персональная фотовыставка, которую я планирую открыть 18 августа в стенах Дома культуры имени Саид-Галиева.

В течение последних десятилетий у меня собралась коллекция работ, которая определяет интересные мне направления – это жанровая, портретная и пейзажная фотографии. Эти работы участвовали в разнообразных международных, региональных и персональных выставках.

«Выставка, которая запланирована в августе, является некой традицией моей жизни как фотолетописца» Фото: предоставлено Султаном Исхаковым

Идея создания персональной выставки связана с вашим юбилеем?

У меня выставки проходят на регулярной основе. Я также являюсь руководителем фотостудии «Казан». Наши экспозиции проходят 2-3 раза в год. Я являюсь постоянным участником и участником городских фотографических мероприятий. Одна из последних моих выставок была посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Поэтому выставка, которая запланирована в августе, является некой традицией моей жизни как фотолетописца.

В какой момент в вашей жизни появилась фотография?

Фотография началась с увлечения, а потом уже превратилась в некую потребность фиксировать на пленку все моменты жизни, я словно стал счастливым свидетелем бытия. Помню свой первый фотоаппарат – «ФЭД-3», мне его подарил отец по случаю окончания пятого класса. С тех самых пор он стал моим верным другом и товарищем. Потом, конечно, пошли и кружки фотографии, и журналы, среди них «Советское фото» и чешский журнал «Фото-ревю». Однако понимание, насколько увлечение фотоискусством прочно вошло в жизнь, пришло только после 30 лет. С этого момента и разворачивается моя профессиональная карьера фотолетописца.

«Черно-белая фотография более лаконичная, более образная» Фото: © Султан Исхаков

Как я заметила, большинство фоторабот, участвующих в экспозиции, черно-белые, с чем это связано?

Черно-белая фотография более лаконичная, более образная. Цветной снимок не говорит о том, что он чем-то интереснее или насыщеннее. В цветной фотографии необходима та цветовая гамма, которая поможет живописно выразить ту мысль, ради чего ты собственно снимаешь.

К примеру, мы снимаем ярко-зеленые глаза или глубокую синеву неба. Мы фотографируем и позже, глядя на снимок, думаем о его красоте. А черно-белая фотография акцентирует внимание на деталях, на состоянии и эмоциях человека. Она способна передать более глубоко и чувственно, на мой взгляд.

«Этот снимок передает не просто красоту деревенского застолья, а неугасимый человеческий оптимизм» Фото: © Султан Исхаков

«Есть фотографии, которые по композиции и нагрузке схожи с целой историей романа»

Что отражают ваши фотографии?

В фотографиях отражено то, что в первую очередь интересно мне как человеку, увлекающемуся искусством фотографии. Снимки связаны с теми мероприятиями, на которых мне удалось или посчастливилось побывать. При этом в фотографии мне удалось продемонстрировать не просто внешние обстоятельства, а показать состояние души незнакомых мне людей или передать окружающую обстановку и состояние природы.

Например, этот снимок передает не просто красоту деревенского застолья, а неугасимый человеческий оптимизм. Это такая радость видеть человека, который счастлив, невзирая на возраст, на эмоции и настроение. Также фотография отражает наши бесценные и бережно охраняемые традиции, которые сплачивают нас вместе.

«В каждой фотографии можно найти сокровенный смысл» Фото: © Султан Исхаков

Какой снимок в коллекции вашей экспозиции самый глубокий по смыслу?

Как мне кажется, в каждой фотографии можно найти сокровенный смысл, ведь каждый снимок имеет свою особую историю.

С чем можно сравнить процесс фотографирования?

Фотография имеет те же композиционные интересы, что и в живописи. Если ты строишь определенную фотографическую композицию, то каждая фигура несет определенный смысл. Как и в изобразительном искусстве, каждая деталь связана между собой и вкупе картина несет ту или иную историю, то же самое происходит и с фотографией. Есть снимки легкие и ироничные. Есть фотографии, которые по композиции и нагрузке схожи с целой историей романа.

«Если ты строишь определенную фотографическую композицию, то каждая фигура несет определенный смысл» Фото: © Султан Исхаков

Как вы думаете сегодня, чего не хватает современной фотографии или современным фотографам?

Порой с такими большими возможностями, которые дарит нам современный мир, мы теряем особый смысл увиденного. Люди нажимают на кнопку и порой теряют ту причину, по которой они сделали эту фотографию. В попытке поймать красивый кадр теряются эмоции, настроение и композиция снимка. Из-за чего порой современные фотографии перестают быть живыми, яркими и наполненными.

«Есть фотографии, которые по композиции и нагрузке схожи с целой историей романа» Фото: © Султан Исхаков

И напоследок – что бы вы пожелали начинающим фотографам и фотолюбителям?

Самое главное – выбрать свою линию восприятия, свой стиль, свое видение. Когда ты находишь близкую себе тему для фотографий, когда работаешь, упорно трудишься и не боишься выразить и оставить в фотографии частичку себя и своей души, тогда, наверное, и приходит счастье и удовлетворение от своей работы. Главное, стараться и не бросать дело, если оно действительно тебе нравится!

«Самое главное – выбрать свою линию восприятия, свой стиль, свое видение» Фото: © Султан Исхаков

Выставка Султана Исхакова «Свет отражений» откроется 18 августа в 16.00 в казанском ДК им. Саид-Галиева