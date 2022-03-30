Легенда «Спартака» Кавазашвили: Зарема и Слуцкий будут призывать «убивать» судей

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал вероятное проведение совместных тренировок клубов РПЛ вместе с российскими арбитрами.

По словам легенды красно-белых, совместные тренировки могут негативно сказаться на здоровье судей.

«У нас судей "убивать" будут, затопчут, если позволить им тренироваться с командами. Да и ни один арбитр не согласится играть против наших на тренировках или сборах, потому что они все так или иначе в разных матчах на протяжении последних десяти лет допускают технические ошибки. Тренеры, видя все ошибки, осуждают их по своему усмотрению, считая, что арбитр специально наказывает. Категорически нельзя разрешать им вместе тренироваться, иначе мы судей не досчитаемся!

Представьте себе, что скажут своим футболистам, такие как Зарема или Леонид Слуцкий? Возьмут самого убойного защитника и скажут: "Слушай, Вань, вот этого судью, сволоча, который у тебя, твоей жены и дочери отобрал много призовых, иди и убей к чертовой матери"», – цитирует Кавазашвили Metaratings.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 5 очков.

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