Родина Марджани и единственный в РФ гостеатр на селе: антинцы презентовали культурный код

Седьмого октября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Атнинского района. В рамках мероприятия была представлена насыщенная культурная программа, передающая традиции и обычаи культурного наследия народов, проживающих на территории района.

В фойе Камаловского театра развернулась выставка под названием «Киләчәккә — әмәнәт», которая должна была представить механизмы передачи культурного наследия района будущим поколениям.

Свою экспозицию здесь показал литературный музей Сибгата Хакима, который располагается в школе деревни Кулле-Кими. Если первая экспозиция была посвящена жизни и деятельности народного поэта Татарстана, то вторая — семье руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова, выходца из Атнинского района.

Среди экспонатов были представлены детские фотографии Асгата Сафарова, фотография дома, где он вырос, родословная семьи Сафаровых и личные вещи из их семейного архива. Среди последних была и мандолина матери руководителя Администрации Раиса Татарстана — Накии Сафаровой.

Помимо преподавания в школе русского языка и литературы, Накия Сафарова также обучала детей игре на мандолине. Среди экспонатов, посвященных народному поэту Татарстана Сибгату Хакиму, были представлены изю (нагрудник) его матери Газизы конца XIX — начала XX века, книги и личные вещи его самого, а также платок с вышитыми стихами поэта, созданный «девушками Нижнекамска» в 1981 году.

Музей был открыт на родине поэта в 1981-м, в год его 70-летнего юбилея. Здесь же представили уникальную рукописную книгу 1897 года, где арабским шрифтом записаны родословные всех жителей деревни Кулле-Кими. Записи вел местный житель по имени Хайретдин.

Свою экспозицию развернула семья Бурхановых из села Верхняя Серда. Глава семьи, 84-летняя Гульчира Бурханова, всю свою жизнь, начиная с 14 лет, проработала на ферме, а в свободное от работы время занималась вышиванием. Правнук по имени Самат стоял рядом с бабушкой в рубашке, вышитой ее руками.

Семья Хуснутдиновых из села Большие Берези разыграла сценку праздника Орчык бәйрәме («Праздник веретена»). Всего у Хуснутдиновых 12 детей, и все члены семьи занимаются прядением шерсти. Отец семейства делал веретена, старший сын изготавливал станки для прядения, а девушки пряли и вязали. Семья ежегодно проводит Орчык бәйрәме в родной деревне.

Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая презентовал туристический театральный тур по Заказанью «И, Казан арты!».

Данный театральный маршрут был создан для ознакомления с национальным, духовным, культурным наследием и выдающимися личностями Заказанья. Он может быть интересен как для туристов, так и для жителей Татарстана, интересующихся своей историей. За лето 2024 года было проведено 100 экскурсий.

Отдельно стоит отметить выступления образцового детского театрального коллектива «Сәхнәдәш» Атнинской детской школы искусств, которые продемонстрировали отрывок из произведения Тази Гиззата «Чаткылар», и детского кукольного театра «Әкият иле», организованный при Большеменгерском доме культуры.

День культуры Атнинского района завершился театрализованным представлением «Бабаем мирасы» («Наследие прадедов»). Гостей вечера поприветствовал глава района Габдулахат Хакимов. Он отметил, что Заказанье считается краем просветителей и деятелей культуры. «Наш край дал татарскому народу Шигабутдина Марджани, Габдуллу Тукая, Бикчантаевых, Сибгата Хакимова и многих-многих других», — отметил он.

Упомянул Хакимов и успехи своих земляков в сельском хозяйстве. Он также обратил внимание на то, что именно в Атнинском районе располагается единственный в России профессиональный государственный театр, работающий на селе.

Гостей также поприветствовал еще один известный уроженец муниципалитета — заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов. «Атнинский район является передовым в деле сохранения нашего культурного наследия», — отметил он.

Дни культуры Атнинского района посетили также руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Во время концерта было показано театрализованное представление, отражающее вехи развития района, включая рождение и становление известного татарского богослова и просветителя Шигабутдина Марджани (родился в 1818 году в селе Ябынчи), строительство первой в Казанском крае каменной мечети в селе Нижняя Береске в 1769 году, открытие музыкальной школы в селе Большая Атня и формированию Атниского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая.

Мечеть была построена из кирпичей, произведенных на кирпичном заводе Бурнаевых. Именно основателю этой купеческой династии Ибрагиму Бурнаеву удалось получить у императрицы Екатерины II разрешение на строительство двухэтажной каменной мечети в своей родной деревне.

Позже уроженец деревни Нижняя Береске, крупный торговец, землевладелец и благотворитель Ибрагим Бурнаев построил в Казани знаменитую Бурнаевскую мечеть.

Отдельным номером атнинцы рассказали о том, как в 1973 году коллектив Атнинского театра показал спектакль на сцене Московского драматического театра имени Пушкина.

Выступление самодеятельного театрального коллектива из татарского села произвело такой фурор, что фотография артистки театра Заухарии Мардановой была опубликована на обложке журнала «Огонек», а главный режиссер московского театра Оскар Ремез сказал: «Художественная самодеятельность выросла в мощную творческую силу, подтверждением чего является сегодняшнее выступление сельского народного театра на сцене профессионального столичного театра».

Здесь же показали отрывок из спектакля «Миңлекамал» Мирсая Амира, одним из прототипов главной героини в котором стала председатель колхоза деревни Нижняя Береске Рауза Касимова.

Напомнили зрителям и о том, что мыло, произведенное в Заказанье, в свое время завоевало большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики знакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. Культуру своих районов уже показали Мамадышский, Нижнекамский, Азнакаевский, Заинский, Альметьевский, Балтасинский, Менделеевский, Кукморский, Тукаевский, Арский, Сармановский, Алькеевский, Кайбицкий, Чистопольский и Черемшанский районы. По итогам конкурса будет определен победитель. Он получит статус культурной столицы Татарстана.