Легенда «Рубина» Карадениз раскритиковал Слуцкого и Сайманова после вылета клуба в ФНЛ

Бывший нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз прокомментировал вылет клуба в ФНЛ. По словам легенды казанского футбола, главные виновники произошедшего – генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов и главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Первый, кто в этом виновен — Рустем Сайманов, потому что в последнее время «Рубин» оказался только в его руках. Второй виновник — это Слуцкий, потому что он главный тренер. Также в тренерском штабе Слуцкого есть Сергей Козко и Олег Кузьмин. Они тоже виновны. Не смогли донести до игроков — что такое «Рубин» и какой у этой команды должен быть характер», – цитирует Карадениза «Матч ТВ».

Кроме того, бывший турецкий полузащитник заявил, что Слуцкий должен остаться в «Рубине» и вытащить клуб из ФНЛ.

«Пусть Слуцкий остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом — пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему её расхлебывать. Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань — это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху. Слуцкий не смог этого понять. Он не понял, в каком городе и в какой республике работает. Не смог объединить команду. Все, что он нам показал — что может петь песни, танцевать и вести соцсети. Но это не стиль «Рубина», – подчеркнул Карадениз.

Карадениз в составе «Рубина» является двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, а также обладателем Кубка России.

По итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в зону прямого вылета.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам первого в истории казанского футбола вылета в ФНЛ.