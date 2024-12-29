Ледовый городок, пряники и чай: в Раифском монастыре открыли фестиваль народных традиций

Полутораметровый пряник, гигантские снежные фигуры и изящные ледяные скульптуры порадовали паломников Раифского Богородицкого мужского монастыря.

Сегодня на площадке перед монастырем прошел предновогодний фестиваль народных традиций «Чай и пряник». Мероприятие организовали по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла при поддержке епархиального отдела по культуре.

Начался праздник по традиции с Литургии. Возглавил Богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Посетил праздник и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Фестиваль “Чай и пряник” станет традиционным и каждый год будет проходить у стен Раифского монастыря. Вместе с ним к рождественским каникулам стартует фестиваль “Лед и свет”. Видно, как постарались мастера, сделали шикарный городок, прекрасные фигуры из снега и льда. Думаю, гостям будет здесь очень весело и интересно. Надеемся, что со временем гостей здесь будет все больше и больше», – обратился к собравшимся Михаил Афанасьев.

«Раифа является центром притяжения для многих людей. Известна она далеко за пределами Татарстана. Люди приезжают, и хочется, чтобы в эти дни было что-то утешительное. Хотя идет рождественский пост, организатор и наместник монастыря отец Гавриил и наш отдел по культуре предоставили здесь чай и пряники. Хотелось, чтобы люди утешились и с новыми силами вошли в следующий год от Рождества Христова», – сказал митрополит Кирилл.

Одновременно с пряничным фестивалем стартовал фестиваль «Лед и свет», который ежегодно организуют к праздникам Рождеству и Крещению. Чтобы посмотреть на ледяные и снежные скульптуры в Раифу съезжаются тысячи жителей Татарстана и соседних регионов.

Каждый год мастера стараются подготовить новые фигуры – в этом году они побили свой собственный рекорд по высоте композиций. У входа на площадь монастыря они установили снежных ангелов и образ Богородицы высотой в семь метров. Ледяные скульптуры дополнили подсветкой.

Традиционные снежная и ледяная горки как всегда пользовались особым спросом у детей. Покататься можно здесь и на катке.

Фестиваль «Лед и свет» начался еще в 90-е годы, когда первый наместник возрожденного Раифского монастыря архимандрит Всеволод поручал украшать крещенскую иордань ледяными фигурами.

«Сначала это были крест и несколько ангелов. Потом к Крещению начали делать целый ледовый городок. Лет пять назад мы поняли, что желающих посмотреть на эту красоту очень много, и чтобы у всех была такая возможность, мы решили еще до январских праздников делать фигуры. Постепенно со льда озера ледовый городок перекочевал на площадь перед монастырем. Потом появилась идея делать фигуры из снега», – рассказал наместник обители.

Для гостей праздника юные фигуристы подготовили праздничную программу. С номерами они выступили на катке, который устроили на озере Раифы. Также на сцену перед монастырем вышли вокальные и театральные коллективы. Зеленодольская художественная галерея представила выставку «Вдохновлённые Уралом».

Организаторы фестиваля провели дегустацию разных видов чая, мастер-классы и организовали праздничную благотворительную ярмарку. Приходы разных храмов Казани и окрестностей представили на ярмарке свою продукцию. Все средства, вырученные с продажи, пожертвуют разным благотворительным организациям.

«Мы привезли пряники ручной работы, сделали их сами. Мы были на разных конкурсах и ярмарках, но эта – организована на высшем уровне. Праздничная атмосфера, очень приятно здесь находиться. Главное, что здесь подрастающему поколению показывают наши традиции, они видят нашу культуру, а не западную», – рассказала участница ансамбля «Ярмарка» Неля Шадрина.

Самый большой пряник испекли подопечные центра социальной помощи «Благовещенье». Его представили на ледяном столе. Пряник разделили и угостили гостей фестиваля.

«Пряник мы испекли для конкурса пряничного искусства, который сегодня здесь проводится. Размер точный не знаем, не мерили, но хватит на всех», – рассказала сотрудница центра Майя Шильникова.

Не только отдохнуть, но и ближе узнать о православии можно было в миссионерской юрте. Здесь сотрудники Миссионерсого отдела Казанской епархии рассказали всем желающим о празднике Рождестве Христовом. За чаем с угощеньями паломники Раифы побеседовали со священниками и задали свои вопросы и христианстве.

Фотографии Елены Фениной / «Татар-информ»