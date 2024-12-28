Семиметровые ангелы из снега, горки и пряники: как Раифа готовится к Крещению и Рождеству

В этом году Раифский монастырь в своем ледовом городке строит новые фигуры – это будут семиметровые композиции из снега. Несмотря на то что этой зимой снега выпало не так много, мастера нашли выход. Они рассказали «Татар-информу», насколько сложно создавать фигуры и жалко ли им, когда они тают.





Чтобы порадовать паломников, в Раифском монастыре уже много лет строят ледовый городок для фестиваля «Лед и свет»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лед и свет» стал визитной карточкой Раифского монастыря

В Раифском Богородицком мужском монастыре всегда по-особенному готовятся к двум праздникам – Рождеству и Крещению. Чтобы порадовать паломников, здесь уже много лет строят ледовый городок для фестиваля «Лед и свет» – для обители он уже стал визитной карточкой.

Чтобы увидеть это зимнее чудо, люди приезжают сюда и семьями, и с друзьями, и в одиночку – паломников настолько много, что на подъезде к монастырю образуются десятибалльные пробки. К слову, в этом году проблему с автозаторами здесь обещали решить.

Чтобы узнать, сложно ли строить фигуры изо льда и снега, особенно когда зима осадками не балует, «Татар-информ» отправился прямиком в Раифу.

У стен монастыря полным ходом идет работа: ездят тракторы, шумят бензопилы, мастера суетливо перебегают с места на места Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У стен монастыря полным ходом идет работа: ездят тракторы, шумят бензопилы, мастера суетливо перебегают с места на место.

У ледяной композиции ангелов работают мужчина и женщина: она показывает, где нужно подпилить, он старательно и терпеливо выполняет. Знакомимся – это супруги Виктор и Елена Макаровы. Порядка десяти лет они ваяют скульптуры изо льда. Говорят, что единственная трудность – это когда бывает сыро. На холод не жалуются, ведь согревает их любовь к искусству и Раифской обители.

Это супруги Виктор и Елена Макаровы. Порядка десяти лет они ваяют скульптуры изо льда. Говорят, что единственная трудность – это когда бывает сыро Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Никаких трудностей нет, самое главное – умение и старание»

По словам Виктора, перед тем как начать работать, нужно установить фундамент, потом рассчитать размеры скульптуры, дальше включается творчество.

Супруги строят каждый свою фигуру, но Виктор помогает Елене там, где ей одной справиться не под силу. Но, к слову, она и сама прекрасно управляется с бензопилой, что нам и продемонстрировала.

По словам Виктора, перед тем как начать работать, нужно установить фундамент, потом рассчитать размеры скульптуры, дальше включается творчество Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У каждого своя работа: у Лены – ангелы, у меня – киоты. В этом году делаю два – на Рождество и на Крещение. Вот сейчас я ей помогу и туда пойду. Из работ, которые запомнились больше всего, четырехметровое распятие изо льда у крещенской купели. Мы делали его с другом вдвоем в прошлом году. Все наши фигуры остаются в памяти, они все нам дороги – каждой даришь частичку себя. Мы стараемся из года в год совершенствовать скульптуры, что-то добавлять, что-то убирать», – рассказывает Виктор.

Супруги строят каждый свою фигуру, но Виктор помогает Елене там, где ей одной справиться не под силу. Но, к слову, она и сама прекрасно управляется с бензопилой, что нам и продемонстрировала Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все, что делает человек, – временное, но главное, что у людей остается радость»

На то, чтобы создать ледяную скульптуру, уходит много времени и стараний, поэтому когда приходит оттепель и миллиметр за миллиметром ангелы и киоты тают, супруги смотрят на это с огорчением.

«Но мы понимаем: что бы ни делал человек – это временное. Что-то ломается, что-то стирается. Самое главное, что мы оставляем радость для людей. Мы ведь не для себя, а для людей стараемся», – говорит мастер.

Они с супругой – профессиональные резчики по дереву, оба окончили Казанское художественное училище, но работать могут со всеми материалами, хоть с пенопластом, хоть со льдом.

На то, чтобы создать ледяную скульптуру, уходит много времени и стараний, поэтому когда приходит оттепель и миллиметр за миллиметром ангелы и киоты тают, супруги смотрят на это с огорчением Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Живут супруги в Зеленодольске. Летом Виктор трудится в своей мастерской – у него заказывают иконостасы, престолы и прочее. А Елена летом переквалифицируется из феи льда в фею цветочную. Все клумбы, которыми так славится монастырь, дело ее рук.

«Здесь у меня есть теплица, там я выращиваю цветы. Так же, как ледяные фигуры весной, мне жаль и цветы, которые осенью увядают. Цветы даже больше жалко бывает», – рассказала Елена.

Сергей Гришин помогает создавать ледяные и снежные фигуры уже 16 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За годы работы сложился костяк из пяти мастеров и двадцати рабочих»

Виктор и Елена, как и все, кто трудится над скульптурами, люди верующие. Мастера отшучиваются, что без веры тут не справиться. Несмотря на то что все со стороны выглядит просто, работа эта очень сложная и напряженная – перемены погоды заставляют их понервничать. В этом году природа подводит – снега выпало очень мало и морозы долго не хотели приходить в Татарстан, посетовал руководитель работ в ледовом городке Сергей Гришин. Он помогает создавать ледяные и снежные фигуры уже 16 лет.

«За годы работы у нас сложился свой костяк из пяти мастеров и порядка двадцати рабочих. Хочу отметить, что не только мастера молодцы, но и рабочие – они тоже профессионалы своего дела. Не каждый сможет распиливать лед, они знают, как сложить основу для фигуры. Многие из нашего коллектива работают здесь около 15 лет», – рассказал он.

Распилить и достать лед из озера – это не только физический труд. Тут важны определенные навыки. Каток залить тоже нужно уметь, подчеркнул Сергей.

Готовиться мы начинаем еще в мае, первый этап – это обзвон сотрудников. Нужно узнать, все ли готовы приступить к работе. У нас все люди творческие, а с ними, сами понимаете, непросто бывает», – улыбается он.

Также в период подготовки продумывается план работ и дизайн фигур, добавил он.

«В работе очень много нюансов. В этом году с учетом погодных условий мы работаем просто в экстремальных условиях. Насколько нам известно, город и близлежащие населенные пункты не справились с этой задачей настолько, насколько планировали. Мы же все сделали, как и задумывали», – отметил Сергей Гришин.

Распилить и достать лед из озера – это не только физический труд. Тут важны определенные навыки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стараемся работать только с искусственным снегом, он более мелкий и плотный»

Выручили Раифский монастырь специальные снеговые ружья для создания снега.

«Насосы подают воду с озера, и специальная установка распыляет воду на мелкие частички. Эта водяная взвесь поднимается вверх, а пока опускается, успевает кристаллизоваться, и получается снег», – объяснил Сергей.

Пользуются они этими устройствами уже не первый год.

«В основном мы стараемся работать только с искусственным снегом – у него другая структура, он более мелкий и более плотный. Он больше подходит резчикам, хорошо держится при плюсовых температурах, за счет этого наши фигуры стоят до марта», – объяснил руководитель.

Каждый год паломников стараются удивлять новыми фигурами – в этом году Раифа побила свой собственный рекорд по высоте снежных изваяний.

«У входа в монастырь мы поставили две семиметровые фигуры – Богородицы с волхвами и ангелов. Посмотрите поближе, там очень тонкие сложные линии. У каждого нашего мастера есть своя фишка, каждый из них профессионал своего дела. И мало того, что нам нужно сделать это красиво, нужно успеть завершить все в кратчайшие сроки. В этом году морозы начались только 15 декабря, поэтому у нас было только две недели. Уже 29 декабря мы ждем гостей на фестивале “Чай и пряник”», – говорит Сергей.

В оформлении городка использовали еловый лапник – здесь стараются использовать природные материалы, чтобы и атмосферу создать, и не навредить экологии.

В оформлении городка использовали еловый лапник – здесь стараются использовать природные материалы, чтобы и атмосферу создать, и не навредить экологии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все началось с обустройства крещенской купели

Наместник Раифского монастыря игумен Гавриил Рожнов отметил одну интересную деталь – в киоты, которые создает мастер Виктор Макаров, вставляют иконы, написанные на пластике.

«Для того чтобы иконы могли находиться во льду и не испортиться под действием холода, мы их изготовили на специальном пластике», – отметил отец Гавриил.

Фестиваль «Лед и свет» начался еще в 90-е годы, когда первый наместник возрожденного Раифского монастыря архимандрит Всеволод поручал украшать крещенскую иордань ледяными фигурами.

«Сначала это были крест и несколько ангелов. Потом к Крещению начали делать целый ледовый городок. Лет пять назад мы поняли, что желающих посмотреть на эту красоту очень много, и чтобы у всех была такая возможность, мы решили еще до январских праздников делать фигуры. Постепенно со льда озера ледовый городок перекочевал на площадь перед монастырем. Потом появилась идея делать фигуры из снега», – рассказал наместник обители.

С годами фестиваль обрел популярность. По словам отца Гавриила, в этом году, чтобы не было пробок на подъезде к монастырю, они заранее очистят все обочины, чтобы автомобилистам было где припарковаться.

Игумен Гавриил Рожнов: «Лет пять назад мы поняли, что желающих посмотреть на эту красоту очень много, и чтобы у всех была такая возможность, мы решили еще до январских праздников делать фигуры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы встречаем Новый год не с салатом оливье, а стремимся подготовить свою душу к новому этапу»

Здесь готовимся не только к Рождеству и Крещению, но и к наступлению нового календарного года.

«Есть государственный светский праздник Новый год, но в Церкви празднуют новолетие. У нас уже образовалась традиция в ночь с 31-го на 1-е служить ночную литургию, а после нее молебен на новый год. То есть мы встречаем Новый год не с салатом оливье и “легким паром”, а стремимся подготовить свою душу к новому этапу. Все ждут праздника в эти дни, но обновления духовного чаще всего не происходит, происходят в основном алкогольные застолья. Поэтому мы призываем встретить Новый год по-новому – на богослужении», – объяснил наместник обители.

В дни празднования Нового года православные держат Рождественский пост, поэтому застолье для православного человека должно быть скромным, с разрешенной в пост едой, отметил он.

«С 1 января, в неделю перед Рождеством, начинается подготовка к празднику, в эти дни в храме проходят специальные богослужения. И в эти дни у нас как раз проходит фестиваль – мы украшаем площадь перед монастырем композициями изо льда и снега, посвященными как раз этому празднику и празднику Крещения Господня», – рассказал отец Гавриил.

Семиметровая скульптура Богородицы посвящена теме семьи. Рядом изобразили волхвов – это отсылка к рождению на свет Иисуса Христа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Семиметровые скульптуры Богородицы и ангелов

Уходящий год был объявлен Годом семьи, поэтому на этой теме в Раифе сделали особый акцент. Семиметровая скульптура Богородицы посвящена теме семьи. Рядом изобразили волхвов – это отсылка к рождению на свет Иисуса Христа.

Икона Божией Матери «Грузинская» является основной иконой монастыря, поэтому из снега изобразили именно этот образ.

«Также мы сделали такого же размера композицию с ангелами – она будет стоять напротив фигуры Богородицы с волхвами, у входа к площади перед монастырем. Мы все знаем, что ангелы предсказали Рождество Спасителя. Рядом мы сделали изо льда рождественскую ладью с Вифлеемской звездой. Кстати, ладья изображена на гербе Зеленодольского района», – поделился наместник монастыря.

Еще один незаменимый и обязательный символ Рождества – вертеп. Здесь его сделали из снега.

«Мы изобразили здесь Богородицу, младенца Иисуса Христа и Иосифа Обручника. Также появятся животные, которые были в хлеву в момент рождения Спасителя. Вертеп – это символ Рождества и символ нашего сердца. Оно такое же неубранное, с животными, с разными страстями. Каждый из нас должен подготовить свой вертеп к рождению Христа, чтобы у каждого он начал возрастать в сердце. В каждом храме по традиции украшают вертепы. Наш митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл каждый год устраивает конкурс на лучший вертеп. В прошлом году мы заняли призовое место», – отметил он.

Как и каждый год, у стен монастыря дети смогут покататься на горках: по снежной можно будет скатиться на ватрушках, по ледяной – на ледянках Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Змея – символ года по Восточному календарю, мы – христиане, мы не почитаем это и не признаем»

Как и каждый год у стен монастыря дети смогут покататься на горках: по снежной можно будет скатиться на ватрушках, по ледяной – на ледянках. Порадуют паломников и катком.

Президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества, этому тоже посвящена композиция. У стен обители появился снежный поезд Победы, напоминает он о том, что в 2025 году мы будем праздновать 80-летие Великой Победы.

«На вагонах мы написали цифры “1945” и “2025” – символ соединения времен», – добавил он.

Что бросается в глаза, изображения змеи здесь нет.

«Это символ года по Восточному календарю. Мы все-таки христиане, мы не почитаем это и не признаем. Мы отсчитываем год от Рождества Христова, поэтому у нас только христианские символы», – объяснил игумен.

В этом году к открытию ледового городка решили устроить фестиваль «Чай и пряник».

«Этот фестиваль – возрождение народных традиций. Разные организации представят свою пряничную продукцию, можно будет посетить мастер-класс по чаю, можно будет угоститься разными сортами этого напитка. На сцену выйдут творческие коллективы, юные фигуристы выступят на катке», – рассказал он.

В завершение беседы игумен отметил, что, любуясь внешними украшениями праздника, нельзя забывать о духовном наполнении всего этого убранства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полутораметровый пряник и юрта для духовных бесед

В этом году праздник устроят на специальной площадке. Здесь из снега сделают огромный самовар, гости смогут попробовать угощение в снежных шатрах, украшенных еловым лапником.

«Мы поставим ледовый стол, на котором представим самый большой пряник в Татарстане диаметром в полтора метра. Потом его разрежем и дадим всем попробовать», – отметил отец Гавриил.

В завершение беседы игумен отметил, что, любуясь внешними украшениями праздника, нельзя забывать о духовном наполнении всего этого убранства.

«Люди должны приобщаться к смыслам церковных праздников – для этого у нас уже несколько лет очень удачно работает миссионерская юрта, она стоит у входа в монастырь. Там тепло, можно попить чай с конфетами и печеньем. Здесь люди могут побеседовать на духовные темы с представителями миссионерского отдела Казанской епархии», – рассказал священнослужитель.

Он поделился, что в этой юрте один из гостей Раифы пришел к вере, он крестился в монастыре и теперь стал здесь частым гостем.