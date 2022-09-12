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Ру Тат
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Общество
12 сентября 2022  15:39
Эльза Кузнецова

Ледовый дворец в Челнах сдадут через неделю

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Ледовый дворец в Набережных Челнах, который расположен в 45-м комлексе, будет введен в эксплуатацию через неделю. Сейчас на спортивном объекте завершается капитальный ремонт. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

«Ледовый дворец завершаем через неделю — в 20-х числах сентября, как мы и договаривались. Всё идет по плану. Все работы завершаются, всё там нормально», — отметил глава Автограда.

Кроме того, завершается ремонт на стадионе «Строитель», добавил мэр.

В Ледовом дворце был запланирован капитальный ремонт пожарной системы, а также косметический ремонт некоторых помещений. Спортивный объект оказался закрыт в начале этого года, сейчас спортсмены, хоккеисты и фигуристы занимаются на других площадках. После ремонта они смогут вернуться на привычное место тренировок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на обновление системы пожаротушения и дымоотведения на этом объекте будут дополнительно направлены 72 млн рублей из городского бюджета.

#Набережные Челны #ледовый дворец
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