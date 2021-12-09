Ледовые площадки в Набережных Челнах залиты наполовину

Готовность пяти ледовых площадок в Набережных Челнах составляет 40%. Подготовка и заливка катков началась на прошлой неделе, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В этом году челнинцы смогут покататься на Ипподроме, Майдане, «Медео», площади Азатлык и в микрорайоне Замелекесье.

Кроме того, покататься на коньках и поиграть в подвижные игры можно на 32 хоккейных кортах — катках подростковых клубов и общеобразовательных школ.

Из новшеств этого года — все катки будут красиво оформлены, в том числе лентами из дюралайта, на них появятся фотозоны, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».