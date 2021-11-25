В Набережных Челнах зальют пять ледовых катков и 32 хоккейных корта

В Набережных Челнах началась подготовка к организации зимнего досуга. В частности, в Автограде будут залиты пять ледовых катков и 32 хоккейных корта. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления физической культуры и спорта города Роман Насрединов.

«У нас будут обустроены пять катков для массового катания — это традиционный каток на Ипподроме, каток „Медео“, каток на площади Азатлык, на Майдане и в старой части города — в поселке Замелекесье», — рассказал спикер.

В прошлом году каток был обустроен в поселке Сидоровка. Однако в этом году власти Автограда решили перенести его в Замелекесье. Здесь же будет установлена елка и горка для катания.

«На всех катках приступили к работам: где-то идет заливка, где-то подготовка трассы, как на Ипподроме: как изменим рельеф — приступим к заливке», — сообщил представитель городской администрации.

Из новшеств этого года — все катки будут красиво оформлены, в том числе лентами дюралайт, появятся фотозоны.

Помимо этого, началась заливка 32 хоккейных кортов, на сегодняшний день семь из них уже готовы для массового катания. Помимо 32 кортов на территории всех общеобразовательных школ будут обустроены катки.