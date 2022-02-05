Ледовые гонки на «Кубок Салавата» в Челнах пройдут на трассе с виражами

26 и 27 февраля в Набережных Челнах в 26-й раз состоятся ледовые гонки на «Кубок Салавата». В этом году они пройдут в новом формате, сообщил начальник Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.

По его словам, участники гонок будут соревноваться не на кольцевой трассе, как в прежние годы, а покажут маневры на ледовых виражах в центре городского ипподрома. Роман Насрединов убежден, что так гонки станут еще интереснее.

По предварительным данным, на соревнования подали заявки 30 участников из разных регионов России.

Организатором соревнований вот уже 26 лет выступает народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. Гонки по-прежнему имеют статус благотворительных, часть призового фонда традиционно передадут детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинцы присоединятся к «Лыжне России» в парке Прибрежный 12 февраля.