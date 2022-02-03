Челнинцы присоединятся к «Лыжне России» в парке Прибрежный

12 февраля в Набережных Челнах состоится «Лыжня Татарстана 2022» в рамках соревнований «Лыжня России». Старт для участников запланирован на 9.00 в парке Прибрежный. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.

В этот день принять участие в соревнованиях смогут дошкольники — им отведена трасса в 300 метров, женщины и мужчины старше 50 лет пробегут дистанцию в 2 километра, также будут соревноваться юноши, девушки, мужчины и женщины на дистанциях в 3 км и 5 км.

Старт для массовых забегов запланирован на 11.30, в это время выйти на дистанцию в 2 километра сможет любой желающий. Победителям вручат призы, медали, кубки и дипломы, запланированы подарки.

Роман Насрединов отметил, что в этот день лыжные забеги пройдут в поселке ГЭС на трассе и на территориях общеобразовательных школ.

Заявки для участия коллективов и частных лиц направляются на e-mail: ufis@list.ru или в день старта 12 февраля с 8.30 до 10.30 в мандатную комиссию парк Прибрежный (остановка «Лесная»).