Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон возобновит работу 19 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ледовая переправа через Волгу Аракчино — Верхний Услон возобновит работу 19 января в 6 часов утра. Об этом говорится в сообщении на странице сообщества «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с погодными условиями переправа была временно закрыта 16 января.

В этом зимнем сезоне она открылась 11 января. При благодарственных погодных условиях переправа работает круглосуточно и без выходных.

Стоимость проезда легкового автомобиля без прицепа составляет 300 рублей. Ограничение по весу — 3,5 тонны.