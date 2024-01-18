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Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон возобновит работу 19 января
Ледовая переправа через Волгу Аракчино — Верхний Услон возобновит работу 19 января в 6 часов утра. Об этом говорится в сообщении на странице сообщества «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».
В связи с погодными условиями переправа была временно закрыта 16 января.
В этом зимнем сезоне она открылась 11 января. При благодарственных погодных условиях переправа работает круглосуточно и без выходных.
Стоимость проезда легкового автомобиля без прицепа составляет 300 рублей. Ограничение по весу — 3,5 тонны.
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