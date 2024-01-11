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Общество 11 января 2024 15:48

В Татарстане начала работу ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон

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В Татарстане начала работу ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане сегодня открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон. Она будет работать круглосуточно и без выходных. Об этом сообщили в сообществе «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость проезда легкового автомобиля без прицепа составляет 300 рублей, с прицепом – 350 рублей. «Ограничение по весу – 3,5 тонны», – говорится в сообщении.

Сегодня же приемная комиссия выдала заключение о безопасности дорожного движения на участке ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.

#ледовая переправа
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