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В Татарстане начала работу ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
В Татарстане сегодня открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон. Она будет работать круглосуточно и без выходных. Об этом сообщили в сообществе «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».
Стоимость проезда легкового автомобиля без прицепа составляет 300 рублей, с прицепом – 350 рублей. «Ограничение по весу – 3,5 тонны», – говорится в сообщении.
Сегодня же приемная комиссия выдала заключение о безопасности дорожного движения на участке ледовой переправы Аракчино – Верхний Услон.
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