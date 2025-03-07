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Общество 7 марта 2025 14:22

Ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон готовится к закрытию на следующей неделе

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Во вторник, 11 марта, в Татарстане планируется закрытие ледовой переправы между Аракчино и Верхним Услоном. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале переправы.

Согласно сообщению, в настоящее время переправа функционирует в обычном круглосуточном режиме без выходных дней.

«Ледовая переправа работает в штатном режиме, круглосуточно без выходных. Ограничение по весу 3.5 тонны. Ориентировочная дата закрытия 11 марта», – говорится в публикации.

Ранее «Татар-информ» сообщал о закрытии переправы в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка — поселок Новый Закамский. Причина закрытия — экономическая нерентабельность данного маршрута.

#ледовая переправа #Аракчино #верхний услон #закрытие ледовых переправ
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