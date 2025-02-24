В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму

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Закрыта ледовая переправа в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка — поселок Новый Закамский. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Причина закрытия — экономическая нерентабельность данного маршрута. Переправа прекратила работу сегодня в 11:00.

«Татар-информ» сообщал о возобновлении работы переправы 8 февраля. До момента закрытия она функционировала круглосуточно, обеспечивая проезд транспортных средств весом до 3,5 тонны.