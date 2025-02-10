«Лед выдержит»: перед открытием переправы в Аракчино МЧС проверило ее безопасность

Сегодня в Казани открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон. Перед ее открытием сотрудники МЧС провели учения по оказанию помощи при ДТП с провалом автомобиля под лед.

«Это плановые учения по случаю открытия переправы. В рамках учений смоделирована ситуация: частичный провал машины под лед с блокировкой внутри водителя и пассажира. Наша задача заключается в том, чтобы эвакуировать водителя и пассажира, передать их в руки медиков и устранить возможное возгорание», – рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС по РТ Денис Макеев.

Перед учениями сотрудники МЧС проверили всю необходимую документацию у сотрудников переправы и измерили толщину льда.

«Толщина льда на переправе не менее 30 см. Это способствует безопасному передвижению техники весом более 2,5 тонн», – поделился Денис Макеев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Учения начались за час до официального открытия переправы. На льду оказался автомобиль «Лада Ларгус», который остановился, создавая видимость частичного погружения под лед. В салоне остались два человека – водитель и пассажир.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Хотелось бы напомнить водителям, что выезд на лед следует осуществлять аккуратно, без резких рывков или торможений. Очень важно соблюдать дистанцию, ехать с открытой дверью, чтобы максимально быстро покинуть автомобиль в случае провала. Покинуть машину можно через двери или окно, главное – как можно быстрее покинуть провалившийся автомобиль», – рассказал Денис Макеев.

Вскоре на место происшествия прибыли два судна на воздушной подушке. Сотрудники МЧС оперативно разблокировали двери автомобиля специальными гидравлическими клешнями. После этого они аккуратно извлекли людей из салона и поместили их на носилки. В это же время другая группа спасателей открыла капот авто и воспользовалась огнетушителем для предотвращения дальнейшего возгорания.

Водителя и пассажира минивэна на судне доставили к берегу, где их ожидала медицинская бригада.

«Сейчас в Татарстане функционируют три переправы. Эта – последняя из тех, что мы открываем в этом году. Напомним, что разрешенная скорость на ледовой переправе составляет от 20 до 40 километров в час. Важно соблюдение дистанции, это регулирует пункт пропускного режима в начале переправы. Кроме того, на ледовой переправе оборудован пешеходный переход. Пешеходы могут использовать переправу бесплатно. Но им желательно при себе иметь какие-нибудь подручные средства», – рассказал Денис Макеев.

После того, как сотрудники МЧС завершили свою работу, автомобиль забрали сотрудники переправы, отбуксировав его трактором.

«Сотрудники переправы также следят за происходящим на льду и в случае чего имеют группу быстрого реагирования. Они помогут и вызовут МЧС», – рассказал Денис Макеев.