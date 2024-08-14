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На Дне нефтяника в Альметьевске выступят Сергей Лазарев и Гарик Сукачев
1 сентября в Альметьевске отпразднуют День нефтяника. Хедлайнерами мероприятия станут исполнители Гарик Сукачев, Сергей Лазарев и оперный певец Ильдар Абдразаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.
Празднование развернется на четырех площадках. Так, в парке 60-летия Татарстана с 11.00 начнутся выступления лауреатов фестивалей и Госансамбля фольклорной музыки Татарстана. В 15.30 на сцену выйдут Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, а спустя час — Салават Фатхетдинов.
В 20.00 на площади Ленина выступят Ильдар Абдразаков, Ришат Тухватуллин и Фирдус Тямаев.
В сквере «Каракуз» праздничные мероприятия стартуют с 13.00. Зрителей ожидают спектакли актера Андрея Кислицына, театров «Легкие крылья» и «Пластилиновый дождь». Также альметьевцы могут принять участие в мастер-классе по «пальчиковому театру» и шоу марионеток Леонида Кондакова.
Сергей Лазарев и Гарик Сукачев поздравят жителей района с площадки ДК «Нефтьче». Концерт Сукачева начнется в 20.00, Лазарева — в 21.00. Кроме того, на сцену выйдут группы «Оммаж» и Rock Privet.
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