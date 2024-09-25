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Путин рассказал об изменениях, внесенных в ядерную доктрину России
Критическая угроза суверенитету с использованием обычных вооружений будет считаться основанием для применения ядерного оружия, а агрессию против России со стороны неядерного государства при поддержке государства с ЯО предполагается рассматривать как их совместное нападение.
Об этих и других изменениях, вносимых в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, рассказал Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, сообщает пресс-служба Кремля.
«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — заметил, в частности, он.
Кроме того, по словам Путина, власти РФ оставляют за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии не только против России, но и против Беларуси — как участника Союзного Государства. «В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул он.
Помимо этого, расширяется список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополняется перечень военных угроз, для нейтрализации которых оно необходимо.
Возможность применения ядерного оружия будет рассматриваться «уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими <...> государственной границы».
«Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — пояснил российский лидер.
Заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию впервые было публичным, отмечает ТАСС.
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