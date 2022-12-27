Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы над Россией «на поле боя» для ее уничтожения

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО хотят победы над Россией «на поле боя», чтобы уничтожить ее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — поделился дипломат своим пониманием внешнеполитической обстановки в контексте украинского кризиса.

Министр уверен, что главным бенефициаром «горячего конфликта» являются США, которые стараются извлечь максимальную выгоду из ситуации как в экономическом, так и военно-стратегическом плане.

«Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов», — увидел дополнительный смысл в действиях Штатов глава российского МИД.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Сергей Лавров также заявил, что США угрожают физическим устранением Президента России Владимира Путина.