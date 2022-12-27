Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением Президента России

Заявления анонимных сотрудников Пентагона о возможности нанесения «обезглавливающего удара» по Кремлю фактически свидетельствуют об угрозе физического устранения Президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие „неназванные официальные лица“ из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю „обезглавливающий удар“, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — заметил дипломат.

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», — подчеркнул Лавров.

Речь идет о статье, опубликованной осенью в журнале Newsweek и посвященной возможным реакциям на гипотетический российский ядерный удар. По словам анонимных источников издания в Пентагоне, власти США рассматривают в том числе и «обезглавливающий удар, чтобы убить Путина в самом сердце Кремля».

Кроме того, глава российского МИД вспомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере. В частности, он упомянул бывшую главу Правительства Великобритании Лиз Трасс, которая в ходе предвыборных дебатов заявила о готовности отдать приказ о нанесении ядерного удара.