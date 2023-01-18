Лавров заявил, что Россия непременно отстоит свою правду в украинском конфликте

Боевые действия на Украине рано или поздно завершатся, а Россия обязательно отстоит свою правду. Своим видением перспектив развития сложившейся на данный момент внешнеполитической ситуации на пресс-конференции поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает газета «Ведомости».

По словам Лаврова, формирование многополярного мира займет «определенную историческую эпоху». Сейчас этот процесс находится в самом разгаре, уверен он.

«Но как дальше жить, я пока не представляю себе. Всё будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», — признался глава российского МИД.

Министр добавил, что потребуется достаточно времени для оформления отношений и установления демократии и справедливости в мире. Он назвал Устав ООН хорошей базой для этого, но его правильные принципы, по мнению Лаврова, «извратил Запад».

Главным словом ушедшего года дипломат назвал «войну», а между «победой» и «переговорами» выбрал «победу».

«Я думаю, весь мир должен услышать слово „победа“. Те, кто хочет услышать „переговоры“, сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином, чтобы затягивать войну против России как можно [дольше]», — сказал он.

Ранее Лавров напомнил о целях специальной военной операции, которая проводится на Украине с 24 февраля прошлого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.