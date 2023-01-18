Лавров о целях СВО: В первую очередь от Украины не должна исходить угроза

У России есть вполне реальные, невыдуманные цели, которые она планирует достичь в ходе военной спецоперации. В первую очередь это отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что эти цели «не взяты с потолка», и обусловлены законными интересами безопасности России.

Украина граничит с РФ, а значит на ее территории не должно быть военной инфраструктуры, которая представляла бы опасность для соседей, подчеркнул глава дипведомства на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

«Не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, традиции, хотят воспитывать в этих традициях своих детей. Подчеркну, в полном соответствии с конституцией Украины», – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Лавров добавил, что Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам, но их пока нет. Звучащие в последние дни в СМИ заявления о возможных переговорах он назвал «болтовней».

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для проведения российско-украинских переговоров Киев должен признать за Россией новые территории, а также быть готовым исполнять международные договоренности.