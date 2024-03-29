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Лавров заявил, что РФ будет отдельно рассматривать просьбы о контактах с дипломатами ЕС
Власти РФ теперь будут отдельно рассматривать каждую просьбу о контактах с дипломатами из Европы в Москве, а потом решать, соглашаться или нет. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также напомнил, что ранее европейские послы отказались прийти на встречу с ним для разъяснений перед выборами Президента России. Как рассказал Лавров, «европейцев» пригласили накануне выборов, чтобы изложить российское видение отношений. Россия тогда исходила от того, что Европа не будет в одностороннем порядке препятствовать проведению избирательной кампании, искажать ее в своих действиях.
«Они находятся здесь и не хотят общаться с министром иностранных дел. Это их выбор. Мы уведомили их, что отныне и впредь на любом уровне, будь то посол, атташе или все, "кто между ними", если у них будет интерес пообщаться с российскими властями, мы каждую такую просьбу будем рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет», — цитирует министра газета «Известия».
Ранее Лавров заявлял, что Россия пригласит на саммит в Казани страны БРИКС+.
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