Лавров заявил, что решение не пускать его в Сербию говорит о проблемах Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя запрет на свой пролет в Сербию, заявил, что решение не пропускать его самолет через воздушное пространство ряда стран многое говорит о проблемах Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи», — сказал дипломат на пресс-конференции.

Ранее сербский Премьер-министр Ана Брнабич рассказала о том, что глава государства Александр Вучич лично добивается, чтобы визит Лаврова, запланированный на 6-7 июня, состоялся. Сложности возникли из-за закрытия воздушного пространства для самолета дипломата сразу несколькими странами: Болгарией, Черногорией и Северной Македонией. Европейский Союз объявил о персональных ограничениях против главы российского МИД еще в начале апреля.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.