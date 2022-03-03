Лавров заявил, что МИД продолжит помогать Татарстану в укреплении внешних связей

фото: пресс-служба Президента РТ

Министерство иностранных дел России продолжит содействовать Татарстану в укреплении внешних связей. Об этом на встрече с Президентом республики Рустамом Миннихановым в Москве сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Состоялось обсуждение ряда практических вопросов международных и внешнеэкономических контактов региона. С.В. Лавров подтвердил готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Республики Татарстан с зарубежными партнерами в русле единого внешнеполитического курса страны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время встречи руководитель Татарстана вручил министру медаль «100 лет образования ТАССР».