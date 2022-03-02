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Официальная хроника
2 марта 2022  20:40

Минниханов вручил Лаврову медаль «100 лет образования ТАССР»

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Москву встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия и затронули другие актуальные темы.

Кроме того, Рустам Минниханов вручил Сергею Лаврову медаль «100 лет образования ТАССР».

Помимо этого, орденом «Дуслык» награжден заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

#Рустам Минниханов #Сергей Лавров
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