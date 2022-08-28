Лавров: Запад живет санкциями и давно подменил ими понятие дипломатии

Одна из наиболее ярких инициатив Движения неприсоединения — борьба с односторонними санкциями в международной жизни. Особенно это касается Запада, который буквально живет ими, подменив рестрикциями понятие дипломатии. О наиболее значимых инициативах организации в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, рассказал глава МИД Сергей Лавров.

«Среди наиболее ярких инициатив последних лет — резолюция, которую инициирует Движение неприсоединения на ежегодной основе: о неприемлемости односторонних санкций в международной жизни. Это прямой „камень в огород“ Запада. Он только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Кроме того, движение продвигает резолюцию, которая призывает установить справедливый демократический порядок в мире. В документ входит множество инициатив, которые продвигаются Россией в контексте переговоров, к примеру о недопустимости смены режимов антиконституционным путем.

Также ДН выступает за единый доступ к вакцинам для всех стран — идею, выдвинутую еще на самых первых этапах пандемии.

«Россия активно поддержала эту резолюцию. Как вы помните, устами Президента Владимира Владимировича Путина мы высказались за то, чтобы отменить на период борьбы с коронавирусной инфекцией патентную защиту вакцин, но западные государства, оглянувшись на свои фармацевтические компании, решили не терять выгоду и делать деньги даже на страданиях всего человечества. Это не в первый раз. Мы к этому привыкли», — подчеркнул глава МИД.

Лавров отметил, что мнения России и Движения неприсоединения сходятся в большинстве вопросов повестки дня.

Он подчеркнул, что главной сложностью в работе организации остается внешнее давление. Страны Запада, пытаясь заставить членов ДН перейти на антироссийский курс, могут применить запрещенные приемы — «ниже пояса».

«Члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются. Хотя некоторые из них так или иначе в ходе голосования вынуждены идти на некие уступки под нажимом Запада, но в практических действиях никто из них к санкциям не присоединяется. Но давление на них продолжается», — заключил Лавров.

В интервью он также отметил, что Европа не стесняется шантажа и прямых угроз, чтобы изменить мнение других государств о России.

Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Основана в 1961 году.