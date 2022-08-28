Лавров: Европа использует шантаж и угрозы, чтобы изменить мнение стран о России

Европа использует все методы, включая шантаж и угрозы, чтобы изменить мнение других государств о России, заявил в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, глава МИД Сергей Лавров.

«Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию», — подчеркнул он.

При этом Европа не стесняется публичных «хамских угроз» и, если потребуется, готова в ответ на несогласие «ломать [противника] через колено, грубейшими методами». Так, отметил Лавров, высказывания в адрес Индии даже заставляют усомниться в адекватности западных ораторов, их понимании понятия национальной идентичности.

В то же врем Движение неприсоединения позволяет всем государствам, входящим в него, занимать более гибкие подходы в тех ситуациях, когда необходимо выступить одним голосом, сохраняя при этом национальную особенность. К тому же в прошлом «отсталые» регионы постепенно превратились в центры экономической и финансовой мощи, которые обладают достаточным политическим влиянием, чтобы противостоять голосу Запада.

«Китай, Индия, Египет, Турция, Мексика, Бразилия, Аргентина, африканские государства становятся опорами объективно формирующегося миропорядка. Эпоха „строительства“ подлинной многополярности будет длительной. Китай и Турция являются участниками этих процессов, но не входят в ДН. Они налаживают с ним достаточно тесное сотрудничество», — добавил Сергей Лавров.

Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Основана в 1961 году.