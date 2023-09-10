Лавров: Запад пытается использовать генсека ООН для продвижения односторонних подходов

Фото: сайт МИД России

Содержание письма генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке создает впечатление, что главу всемирной организации пытаются использовать для продвижения односторонних подходов по данному вопросу. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает ТАСС.

«Прочитав содержание этого письма, создается впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы, — сказал министр, — потому что весь смысл его обращения заключается в том, что вот давайте вы срочно возобновляйте украинскую зерновую сделку, а за это мы в течение месяца сделаем что-то для подключения кого-то к SWIFT, в течение 2-3 месяцев как-то постараемся договориться со страховой компанией Lloyd’s и так далее».

Лавров пояснил: то, что Россельхозбанк вернут в SWIFT, неправда, поскольку «никто не обещал, в том числе господин Гутерриш». Он также указал, что Запад хочет уговорить Москву переподключиться через филиал в Люксембурге, однако данное учреждение не имеет лицензии на банковские операции и будет закрываться. Говоря о ситуации с Lloyd’s, Лавров напомнил, что Гутерриш еще в Джакарте говорил, что «он вроде бы согласовал размещение на площадке этой структуры каких-то ооновских консультаций», однако Москве не дали определенного ответа на ее вопрос, «с какими функциями».

Глава МИД добавил, что Россия ценит усилия, которые предпринимает генсек ООН Гутерриш, — об этом не раз говорил Президент Владимир Путин.

«Но эти усилия все обречены в ситуации, когда Запад только обещает», — заключил Лавров.