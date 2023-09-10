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Руc Тат
Политика 10 сентября 2023 12:21

Лавров: Западу не позволили украинизировать повестку саммита G20

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Лавров: Западу не позволили украинизировать повестку саммита G20
Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел России

Западные участники «Группы двадцати» не смогли украинизировать повестку саммита в Нью-Дели. В результате в итоговой декларации не уделялось особое место этому конфликту — он рассматривался в контексте всех остальных, полагает глава МИД России Сергей Лавров.

«Да, там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют. В соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН. Это очень важно», — цитирует его ТАСС.

Еще один важный момент, полагает Лавров, на саммите и в итоговой декларации отражена важность соблюдения баланса интересов в мировой экономике. С этой точки зрения событие можно считать переломным: участники предлагают реформировать МВФ, Всемирную торговую организацию и призывают Запад выполнить свое обещание о передаче технологий государствам глобального Юга.

#Сергей Лавров #G20 #Украина
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