Нужно выслушать мнение самих жителей Гренландии, прежде чем присоединять остров к США. Так глава МИД России Сергей Лавров высказался о планах избранного американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Заявление прозвучало во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году

«Как я понимаю, есть инициативы, которые будут задействованы сразу после инаугурации Дональда Трампа. Инициативы о начале переговоров с Данией о покупке Гренландии. В то же время мы слышим заявления Премьера Гренландии [Муте Эгеде], у которого особые отношения с Копенгагеном. Премьер Гренландии заявляет о том, что они не хотят быть ни датчанамим, ни американцами. Они хотят быть гренландцами. Думаю, что для начала надо послушать гренландцев», – сказал Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что у нации есть право на самоопределение.

«Когда нация, являясь частью более крупного государства, считает, что ей в этом государстве некомфортно и что она хочет самоопределдиться в соответствии с уставом ООН, большое государство обязано этому не препятствовать», – подчеркнул Сергей Лавров.

Так, например, Россия выслушала жителей Крыма, Донбасса и Новороссии и узнала об их отношении к режиму, который установился на Украине в результате незаконного госпереворота, подчеркнул российский министр.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Команда Трампа-младшего побывала в Гренландии и сняла видео, на котором местные жильцы просят американскую сторону помочь острову и купить его. Позже этот ролик избранный лидер Штатов опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

В свою очередь Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается ни сейчас, ни в будущем.