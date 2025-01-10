Трамп поблагодарил жителей Гренландии за теплый прием своего сына

47-й президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января 2025-го) поблагодарил жителей Гренландии за теплый прием своего сына.

«Спасибо невероятному народу Гренландии за такой хороший приём моего сына Дона-младшего и других представителей [США]. Мы с вами снова увидимся — скоро!» — цитирует Трампа RT.

Напомним, недавно команда Трампа — младшего побывала в Гренландии и сняла видео, на котором местные жильцы просят американскую сторону помочь острову и купить его. Позже этот ролик избранный лидер Штатов опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

На опубликованных кадрах жители острова, часть из которых в кепках движения MAGA, восхищаются Трампом. При этом некоторые из них положительно отзываются об идее 47-го президента США «купить Гренландию».