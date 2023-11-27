Лавров: В БРИКС и ШОС наблюдается быстрый переход к нацвалютам при расчетах

Среди стран — членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества наблюдается быстрый переход к использованию при расчетах национальных валют вместо долларов. Об этом сказал на «Примаковских чтениях» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эту тему обсуждаем в рамках БРИКС, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, — рассказал глава МИД. — Активно внедряются альтернативные платежные платформы, переход на национальные валюты очень быстро развивается».

По его мнению, Китай и Индия заботятся о своих интересах и понимают, что резкий уход из существующей системы мог бы навредить экономике.

«Но постепенный отход от зависимости от доллара, зависимости от платежных систем, цепочек поставок, которые запад выстраивает, он наметился», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

«Примаковские чтения» — ежегодный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков. Проходит в Москве. Ранее участников события поприветствовал Президент РФ Владимир Путин.