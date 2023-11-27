Путин: Создававшаяся Западом модель глобализации изжила себя

Фото: пресс-служба Кремля

Модель глобализации, которая в значительной степени формировалась западными странам в их собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам «Примаковских чтений». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Тема форума этого года весьма актуальна — „Горизонты постглобализации“ <...> Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства», — сказал глава государства.

Он добавил, что, несмотря на это, группа стран, привыкшая в мире доминировать, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяет систему международного права неким «порядком, основанным на правилах».

Путин подчеркнул, что подобная дестабилизирующая линия и спровоцировала кризисную ситуацию вокруг Украины, трагическую эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем.

«В целом, с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки, участникам „Примаковских чтений“ есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить», — отметил Президент.