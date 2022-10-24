Лавров: Угрозу применения Киевом «грязной бомбы» обсудят в Совбезе ООН

Угрозу потенциального использования Киевом «грязной бомбы» рассмотрят в Совете безопасности ООН сегодня или завтра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Сегодня или завтра в Совете Безопасности этот вопрос тоже будет обсуждаться», – рассказал глава дипведомства.

По словам Лаврова, сведения РФ о том, что на Украине могут планироваться провокации с использованием «грязной бомбы» «достаточно достоверны».

Глава МИД также подчеркнул, что «голословные опровержения западных коллег о том, что это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского, – это несерьезный разговор».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел разговор с коллегами из Франции, США, Великобритании и Турции, во время беседы он рассказал им о планах Киева по созданию «грязной бомбы». Три из четырех стран позднее заявили, что сочли российские предупреждения необоснованными.