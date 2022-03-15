Лавров: Татарстан является примером сосуществования разных культур и быстрого развития

Татарстан и его столица являются примером сосуществования культурных традиций разных народов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии инаугурации Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества-2022.

«Республика Татарстан, старинный город Казань являются примером сосуществования культурных традиций разных народов и быстрого молниеносного развития», — сказал дипломат.

По его словам, республика — один из бесспорных лидеров среди российских регионов по наращиванию внешних связей, построенных на подлинно демократической базе. Лавров добавил, что Россия отвергает всякие попытки превратить спортивные, культурные и другие мероприятия в заложников политических игр.

Также министр выразил уверенность, что руководство Татарстана успешно осуществит все намеченные цели и задачи.

«Можете не сомневаться в нашей поддержке и дальнейшем сотрудничестве в самых разных сферах», — подчеркнул он.

Напомним, Казань получила статус «Молодежная столица Организации исламского сотрудничества-2022» в ноябре прошлого года. Соответствующее решение было принято на заседании правления молодежного форума ОИС.

Церемония инаугурации состоится в Москве, в Доме приемов МИД РФ. В торжестве примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.