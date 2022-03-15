Минниханов и Лавров прибыли на инаугурацию Казани как молодежной столицы ОИС

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе прибыли на церемонию инаугурации Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества-2022, которая проходит в Москве, в Доме приемов МИД РФ.

Ранее этого статуса уже были удостоены Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и другие.

На церемонии руководителю республики будет передан специальный золотой ключ. По словам Рустама Минниханова, это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Получению статуса «Молодежная столица ОИС» предшествовала большая подготовительная работа, республика уже многие годы принимает на своей территории крупные международные молодежные мероприятия.