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Официальная хроника
15 марта 2022  18:38
Дарья Сайфиева

Минниханов и Лавров прибыли на инаугурацию Казани как молодежной столицы ОИС

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе прибыли на церемонию инаугурации Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества-2022, которая проходит в Москве, в Доме приемов МИД РФ.

Ранее этого статуса уже были удостоены Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и другие.

На церемонии руководителю республики будет передан специальный золотой ключ. По словам Рустама Минниханова, это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. 

Получению статуса «Молодежная столица ОИС» предшествовала большая подготовительная работа, республика уже многие годы принимает на своей территории крупные международные молодежные мероприятия.

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