Лавров: США прекрасно знают, где проходят красные линии России

Вашингтон прекрасно знает, где проходят красные линии Москвы. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о планах Соединенных Штатов Америки поставить Украине крылатые ракеты для F-16. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим, – сказал глава внешнеполитического ведомства. – Но они должны понимать, кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят».

Он отметил, что одержимость борьбой за власть, «чтобы демократы показали себя круче или наоборот» – всё это ведет ко всё большей эскалации.

«Я убежден, что там есть разумные люди, которые имеют определенное влияние», – резюмировал Лавров и выразил надежду на то, что данные люди будут учитывать интересы Соединенных Штатов.