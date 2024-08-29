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Политика 29 августа 2024 20:38

Нидерланды запретили ВСУ наносить удары F-16 по гражданским объектам в России

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Власти Нидерландов разрешают Украине использовать переданные истребители F-16 для нанесения ударов в РФ, но не по гражданским объектам. Об этом передает ТАСС.

Глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс заявил телеканалу NOS, что ВСУ могут использовать переданные самолеты в том числе над территорией России при условии соблюдения законов войны.

«Это условие, которое мы поставили», — утверждал Брекельманс и продолжил, что ВСУ имеют право атаковать военные цели в России. Министр уточнил, что это относится и к перехвату ракет над Россией и к атакам на аэродромы, с которых взлетают российские истребители.

Ранее командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что его страна не ограничивает киевский режим в использовании и дальности применения истребителей F-16 в пространстве над Россией.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе истребителей, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта.

#истребитель #нидерланды
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