Лавров: США и их союзники на ВАС настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине

Соединенные Штаты и некоторые западные страны настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», – сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что председательствующая Камбоджа выпустит коммюнике о направлениях дальнейшего сотрудничества от своего имени.

Ранее сообщалось, что американская делегация присутствовала на выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите. При этом саммит начался с опозданием на полчаса из-за того, что ждали американского Президента Джо Байдена, но не дождались, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.