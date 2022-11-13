Лавров: США и их союзники на ВАС настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине
Соединенные Штаты и некоторые западные страны настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», – сказал руководитель внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что председательствующая Камбоджа выпустит коммюнике о направлениях дальнейшего сотрудничества от своего имени.
Ранее сообщалось, что американская делегация присутствовала на выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите. При этом саммит начался с опозданием на полчаса из-за того, что ждали американского Президента Джо Байдена, но не дождались, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.