Делегация США во главе с Байденом присутствовала на выступлении Лаврова на ВАС

Американская делегация присутствовала на выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите. Фото с мероприятия в своем телеграм-канале разместила официальный представитель МИД Мария Захарова.

На снимке видно, что американцы вместе с Президентом Джо Байденом сидят в зале во время выступления российского министра. Одним постом раньше Захарова рассказала, что саммит начался на полчаса позже.

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», – написала официальный представитель МИД.

Напомним, ранее Президент США оговорился, когда благодарил руководство страны-хозяйки за организацию саммита, перепутав Камбоджу с Колумбией.